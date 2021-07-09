Нурмагомедов отреагировал на слова Макгрегора на пресс-конференции перед боем с Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции перед третьим боем с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264.

«Если честно, даже не думаю о Хабибе. Нурмагомедов ничего не дал спорту — он убежал, как крыса!» — цитирует Макгрегора Instagram ESPN MMA.

В комментариях к публикации Нурмагомедов написал: «В этом спорте нет ничего лучше, чем затащить соперников на глубину океана, показать им, кем они являются на самом деле, и заставить их сдаться».

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался ударить Порье во время битвы взглядов перед третьим боем.