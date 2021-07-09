СМИ: Макгрегор заработает порядка $10 млн за бой с Порье

Стало известно, сколько заработают ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор и американец Дастин Порье за бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 264.

Как сообщает Sporting Free, гарантированный гонорар Макгрегора составит $3 млн, а Порье — $ 1 млн.

Также сообщается, что ирландец получит 60% от продаж платных трансляций, а американец — 40%.

Ожидается, что общий заработок Конора с учётом спонсорских выплат составит примерно $10 млн, а Дастина — $3 млн.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.