Макгрегор заявил, что Порье унесут на носилках после третьего боя

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Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор поделился ожиданиями перед боем с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 264.
Макгрегор заявил, что Порье унесут на носилках после третьего боя
  • Reuters

«Проверю ли я удары по икрам на этот раз? Вы заплатите, чтобы увидеть это. Прогнозы? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Повторюсь, вы заплатите, чтобы увидеть это», — цитирует Макгрегора MMA Fighting в Twitter.

Боец также отметил, что он не наслаждается своими прошлыми достижениями, деньгами, списком Forbes.

«Я снова на рабочем месте с парой молотков в руках. Я иду за всеми вами», — сказал он.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.

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