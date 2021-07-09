Макгрегор заявил, что Порье унесут на носилках после третьего боя

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор поделился ожиданиями перед боем с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 264.

«Проверю ли я удары по икрам на этот раз? Вы заплатите, чтобы увидеть это. Прогнозы? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Повторюсь, вы заплатите, чтобы увидеть это», — цитирует Макгрегора MMA Fighting в Twitter.

Боец также отметил, что он не наслаждается своими прошлыми достижениями, деньгами, списком Forbes.

«Я снова на рабочем месте с парой молотков в руках. Я иду за всеми вами», — сказал он.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.