Билялетдинов: Лёва в Россию просто нереально будет заманить

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение о возможных иностранных кандидатах на пост главного тренера российской национальной команды.

«Мне кажется, что Йоахима Лёва сюда просто нереально будет заманить. Он привык работать в других условиях, при другой футбольной системе. Если он столкнётся с нашими реалиями, вот будет хохма», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Он отметил, что Андре Виллаш-Боаш лучше знаком со спецификой российского футбола.

«Может, и стоит уговорить его. Но задёшево сюда никто не поедет… Вообще, если говорить о главном тренере, то если это долгий структурный проект, то здесь одна ситуация. То есть мы можем не то чтобы махнуть на чемпионат мира, но как получится: выйдем или не выйдем. Тогда можем пригласить иностранца для долгого проекта, чтобы поменять внутреннюю систему. Тут было бы только желание… У нас же сейчас надо быстро-быстро выводить команду на чемпионат мира. Ну, допустим, выведем. Но структурно может ничего не поменяться. Тут всё зависит от того, какой путь выберем: пустить на самотёк, то есть выйдем — не выйдем на чемпионат мира, или же сделать упор именно на эти полтора года. Во втором случае можно быстро какого-нибудь россиянина назначить. Человека, который знаком с нашей лигой и менталитетом, чтобы не пришлось долго вникать, потому что времени осталось мало», — добавил Билялетдинов.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС.