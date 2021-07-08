Аленичев рассказал, кому доверил бы пост главного тренера сборной России

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Аленичев рассказал, кому доверил бы пост главного тренера сборной России
  • globallookpress.com

«Новость о решении РФС расторгнуть контракт с  Черчесовым не удивительна. Сразу после вылета наших с турнира я говорил, что пришла пора перемен в штабе — после такого выступления подобное напрашивалось. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остаётся неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Нобель Арустамян рассказал, что РФС делает ставку на поиск тренера из-за рубежа.

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