Арустамян рассказал, что РФС делает ставку на поиск тренера из-за рубежа

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Спортивный журналист Нобель Арустамян высказал мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной сборной России по футболу.
Арустамян рассказал, что РФС делает ставку на поиск тренера из-за рубежа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Были попытки найти кандидатуру внутри российского футбола, потому что очень важно, чтобы был наш специалист. Но рынок достаточно узкий: Карпин и Слуцкий — вокруг этих фамилий всё фигурировало. Не знаю, к счастью или к сожалению, но договориться с ними не удалось», — приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Он отметил, что среди иностранных специалистов есть значительно больше вариантов.

«Самый очевидный — Андре Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива ни у Александра Дюкова, с которым работал в «Зените», ни у Максима Митрофанова, адекватно воспринимается ими. Это фигура более-менее наиболее принимаемая всеми сторонами. Но у Российского футбольного союза огромное количество вариантов: специалисты из Германии, Италии, любых других европейских стран. Сейчас делается ставка на поиск тренера из-за рубежа. Думаю, в начале следующей недели будет уже какое-то решение», — добавил Арустамян.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ни Тедеско, ни Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную России.

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