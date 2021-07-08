Мостовой: ни Тедеско, ни Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную России

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможных иностранных кандидатах на пост главного тренера российской национальной команды.
Мостовой: ни Тедеско, ни Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Тедеско? Конечно же, я против этой кандидатуры. Это сборная России, 150 млн, Тедеско — человек, который появился полтора года назад. Мы вообще не знаем, кто и откуда. Ну сейчас уже знаем. Когда говорят, что он выучил язык, это не так, он русский язык никогда не выучит. Я однозначно против Тедеско», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Он отметил, что есть много других хороших футбольных людей, которые спокойно могут возглавить эту сборную.

«Вы помните появление Тедеско. Он, по-моему, один из первых, кто получил пять или шесть красных карточек. Ни он, ни Андре Виллаш-Боаш не должны тренировать сборную. Фамилий кандидатов у меня нет, мы только сегодня услышали эту новость. Йоахим Лёв? Думаю, вряд ли. Всё-таки 15 лет работы в Германии», — добавил Мостовой.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС.

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