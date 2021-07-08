Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Короткая ссылка
Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.
Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФХР, на данной должности Буре будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в Совете Международной федерации хоккея (IIHF) в случае его избрания в этот орган.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредставителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания», — заявил Буре.

Буре является серебряным призёром ОИ 1998 года и бронзовым — Игр-2002, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призёром ЧМ-1991. Он входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто. Буре является первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что ФХР поздравила Василевского, Сергачёва и Кучерова с победой в Кубке Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить