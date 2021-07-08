Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.

Как сообщает пресс-служба ФХР, на данной должности Буре будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в Совете Международной федерации хоккея (IIHF) в случае его избрания в этот орган.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредставителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания», — заявил Буре.

Буре является серебряным призёром ОИ 1998 года и бронзовым — Игр-2002, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призёром ЧМ-1991. Он входит в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто. Буре является первым в истории российским хоккеистом, чей игровой номер был выведен из обращения командой Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что ФХР поздравила Василевского, Сергачёва и Кучерова с победой в Кубке Стэнли.