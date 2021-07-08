Малафеев: тренерский штаб Черчесова проделал большую работу за эти пять лет

Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Давайте не будем на эмоциях забывать о пятилетнем периоде, который мы все вместе прошли. Наша команда сделала счастливыми абсолютное большинство футбольных болельщиков во время ЧМ-2018. Тренерский штаб проделал большую работу за эти пять лет», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что перемены и движение необходимы во всех сферах, особенно в футболе.

«Перед отборочными матчами чемпионата мира необходимо отпустить весь негатив и поддержать нашу сборную», — добавил Малафеев.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.