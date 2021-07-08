Малафеев: тренерский штаб Черчесова проделал большую работу за эти пять лет

Короткая ссылка
Бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Малафеев: тренерский штаб Черчесова проделал большую работу за эти пять лет
  • РИА Новости

«Давайте не будем на эмоциях забывать о пятилетнем периоде, который мы все вместе прошли. Наша команда сделала счастливыми абсолютное большинство футбольных болельщиков во время ЧМ-2018. Тренерский штаб проделал большую работу за эти пять лет», — приводит слова Малафеева Sport24.

Он отметил, что перемены и движение необходимы во всех сферах, особенно в футболе.

«Перед отборочными матчами чемпионата мира необходимо отпустить весь негатив и поддержать нашу сборную», — добавил Малафеев.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить