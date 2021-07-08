Игнатьев: у работы Черчесова в сборной России есть две стороны

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«У работы Черчесова в сборной есть две стороны. Первая — успешное выступление на чемпионате мира в России. Думаю, это было зарождение веры в наш футбол. Вторая часть — провал на чемпионате Европы. Неуспешное выступление, если говорить о качестве игры, которое также не подкреплялось результатом», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Он отметил, что увольнение — это обычная часть любой тренерской карьеры.

«Благодаря ЧМ-2018 Черчесов вошёл в историю сборной, российского футбола. Сначала как игрок, теперь — как тренер», — добавил Игнатьев.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ.