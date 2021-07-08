Вице-спикер Госдумы Лебедев прокомментировал отставку Черчесова

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.

«У России нет никаких преград в привлечении иностранного специалиста для наших футболистов», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил Лебедев, все помнят успешную игру сборной под руководством голландского специалиста Гуса Хиддинка.

«Это было самым светлым пятном в истории современного российского футбола», — добавил он.

Со своей стороны, комментатор Константин Генич в беседе с телеканалом «360» назвал отставку Черчесова логичным решением.

«Спасибо Черчесову за чемпионат мира, дальше сборная, наверное, будет идти другим путём, с другим тренером», — сказал он.

Как считает эксперт, возглавить сборную может иностранец.

Ранее Черчесов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) досрочно прекратить действие контракта с ним и его штабом.