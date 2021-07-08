Глава КХЛ заявил, что лига не обсуждала изменение лимита на легионеров

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что лига в данный момент не планирует изменение лимита на легионеров.

«У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и количество легионеров, которые могут выходить на площадку, — это 23% от всего состава команды. Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе. Мы сейчас это не обсуждаем, мы обсуждали это два или три года назад. Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч, — мы считаем, что это верные цифры», — приводит слова Морозова ТАСС.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем между «Авангардом» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона КХЛ 1 сентября.