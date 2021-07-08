Кучеров играл в финале Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра
- Reuters
«Никита в шестом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти встречи. Уколы должны были делать в больнице, потому что это очень близко к лёгкому. Кучеров играл через боль, не каждый смог бы выйти на лёд после такого повреждения», — цитирует Мильштейна ТАСС.
Агент отметил, что Кучеров — настоящий профессионал.
«Никита перенёс тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать и готовился, несмотря на запрет врачей. После травмы Кучеров не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.
Ранее сообщалось, что Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива.