Кучеров играл в финале Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра

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Агент российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн рассказал, что его клиент провёл пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» с переломом ребра.
Кучеров играл в финале Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра
  • Reuters

«Никита в шестом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти встречи. Уколы должны были делать в больнице, потому что это очень близко к лёгкому. Кучеров играл через боль, не каждый смог бы выйти на лёд после такого повреждения», — цитирует Мильштейна ТАСС.

Агент отметил, что Кучеров — настоящий профессионал.

«Никита перенёс тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать и готовился, несмотря на запрет врачей. После травмы Кучеров не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Таким образом, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Кучеров пришёл на пресс-конференцию после победы в Кубке Стэнли без футболки и с банкой пива.

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