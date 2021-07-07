Гордон рассказала о создании Федерации правовой защиты спорта

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон прокомментировала создание Федерации правовой защиты спорта.

«За семь лет юридической практики ко мне приходили жёны спортсменов и сами спортсмены, которых в буквальном смысле слова разводили адвокаты на деньги. Я встретила огромное количество агентов, юристов, которые обслуживают спортсменов, но на самом деле на них просто наживаются. В спортивном праве и вопросах допинга нам не хватает специалистов. Мы устроили всероссийский кастинг, поговорили с Умаром Кремлёвым и решили сделать общую компанию — Федерацию правовой защиты спорта», — заявила Гордон на пресс-конференции.

По её словам, Федерация правовой защиты спорта посвящена частным вопросам спортсменов, которые не знают, как функционировать с правовой точки зрения.

«Юристов в сфере спорта крайне мало: если вы попробуете устроить кастинг и найти пять юристов в сфере спорта, в вопросах права и допинга, то специалистов просто нет. Мы разместили объявление и решили, что можем позволить себе лучших специалистов. Например, я недавно была на чемпионате мира по дзюдо. Мне было обидно до слёз, что мы не имели права поднимать наш флаг. Считаю, если бы мы вовремя с правовой точки зрения на международной арене решали вопросы, то не произошла бы такая позорная для страны ситуация. Если в следующий раз кто-то подползёт к столу срывать российский флаг, то этот человек встретит меня и я буду с ним судиться до последней капли крови. Наш флаг никто снимать больше не будет. А те, кто будет, получат весь спектр юридических последствий», — сказала она.

Ранее Гордон заявила, что Центр прогресса бокса окажет поддержку парку «Дракино».