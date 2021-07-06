Гордон заявила, что Центр прогресса бокса окажет поддержку парку «Дракино»

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Юрист, общественный деятель и кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что Росимущество возложило на АНО «Центр прогресса бокса» финансовое обязательство по поддержанию функционирования парка-отеля «Дракино» в Серпуховском районе (Московская область) сроком на 11 месяцев.
Гордон заявила, что Центр прогресса бокса окажет поддержку парку «Дракино»
  • © YouTube-канал Екатерины Гордон

«Я, как кандидат от Серпуховского округа, обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать всё, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!» — сказала Гордон.

Также она сообщила, что планируется создание наилучших условий для посетителей парка, включая социальную помощь, заезд и расселение кадетов и детей-инвалидов.

Кроме того, пляж парка сделают бесплатным для всех посетителей.

Ранее Гордон и Кремлёв объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.

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