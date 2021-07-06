Гордон заявила, что Центр прогресса бокса окажет поддержку парку «Дракино»
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«Я, как кандидат от Серпуховского округа, обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать всё, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!» — сказала Гордон.
Также она сообщила, что планируется создание наилучших условий для посетителей парка, включая социальную помощь, заезд и расселение кадетов и детей-инвалидов.
Кроме того, пляж парка сделают бесплатным для всех посетителей.
Ранее Гордон и Кремлёв объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.