Гордон заявила, что Центр прогресса бокса окажет поддержку парку «Дракино»

Юрист, общественный деятель и кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что Росимущество возложило на АНО «Центр прогресса бокса» финансовое обязательство по поддержанию функционирования парка-отеля «Дракино» в Серпуховском районе (Московская область) сроком на 11 месяцев.

«Я, как кандидат от Серпуховского округа, обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать всё, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!» — сказала Гордон.

Также она сообщила, что планируется создание наилучших условий для посетителей парка, включая социальную помощь, заезд и расселение кадетов и детей-инвалидов.

Кроме того, пляж парка сделают бесплатным для всех посетителей.

Ранее Гордон и Кремлёв объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.