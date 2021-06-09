Кремлёв и Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта

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Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв и юрист Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.
Кремлёв и Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России. Отмечается, что стороны уже подписали соглашение. 

Федерация правовой защиты спорта станет единой федеральной юридической компанией, которая будет заниматься поддержкой отечественных спортсменов как в России, так и за рубежом. В рамках сотрудничества будет создана юридическая база для функционирования всех спортивных федераций.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы каждый спортсмен знал, что за его спиной есть надёжный тыл, который обеспечит необходимую юридическую поддержку и защиту», — заявил Кремлёв.

Гордон, в свою очередь, отметила, что в стране есть много спортсменов, которым приходилось сталкиваться с непорядочными юристами, а новая организация будет заниматься реальной помощью.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России начала сотрудничать с новым партнёром по юридическим вопросам.

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