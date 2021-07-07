В Омске перенесли Сибирский международный марафон

Короткая ссылка
В Омске перенесён Сибирский международный марафон, запланированный на 7 августа.
В Омске перенесли Сибирский международный марафон
  • Pixabay

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу серии забегов SIM.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и временной отменой массовых мероприятий.

«В настоящее время нами ведётся работа по определению новой даты проведения события в этом году. Мы стараемся учесть все факторы, влияющие на выбор оптимального периода», — сказали организаторы.

Для определения новой даты должны быть проведены консультации с органами исполнительной власти региона и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге перенесли с 17 июля 2021 года на 18 июня 2022-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить