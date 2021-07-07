В Омске перенесли Сибирский международный марафон

В Омске перенесён Сибирский международный марафон, запланированный на 7 августа.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу серии забегов SIM.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и временной отменой массовых мероприятий.

«В настоящее время нами ведётся работа по определению новой даты проведения события в этом году. Мы стараемся учесть все факторы, влияющие на выбор оптимального периода», — сказали организаторы.

Для определения новой даты должны быть проведены консультации с органами исполнительной власти региона и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге перенесли с 17 июля 2021 года на 18 июня 2022-го.