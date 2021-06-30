Марафон «Белые ночи» в Петербурге перенесли на 2022 год

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Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге перенесли с 17 июля 2021 года на 18 июня 2022-го.
Марафон «Белые ночи» в Петербурге перенесли на 2022 год
  • ©wnmarathon.ru

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Проведение забега в текущих условиях — это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным», — заявили организаторы.

Все участники, которые зарегистрировались на этот старт, будут автоматически перерегистрированы на новую дату. Те, кто не сможет принять участие в забеге в новую дату, смогут оформить возврат средств.

Ранее сообщалось, что марафон «Белые ночи» состоится 17 июля в Санкт-Петербурге в новом формате.

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