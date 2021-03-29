Марафон «Белые ночи» пройдёт 17 июля в Петербурге

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Марафон «Белые ночи» состоится 17 июля в Санкт-Петербурге в новом формате.
Марафон «Белые ночи» пройдёт 17 июля в Петербурге
  • ©wnmarathon.ru

Старт полной марафонской дистанции назначен на 21:00, десятикилометровой — на 20:00.

Трасса забега обновилась, но сохранила изначальный рисунок и основные достопримечательности. К ним добавлены Никольский Морской собор, Смольный собор, Александровский парк.

Старт и финиш пройдут на Дворцовой площади.

«Наша команда рада принять участие в организации марафона с такой богатой историей. Мы дорожим наследием и стремимся сохранить преемственность. И возвращаем вечернее время старта — таким марафон задумывался ещё в 1990 году. Тем самым дарим участникам уникальную возможность пробежать по историческому центру Петербурга и полюбоваться на город в сумеречном свете белых ночей!» — делится команда Бегового сообщества.

Онлайн-регистрация открыта до 17 июня. Она может быть закрыта раньше, если закончатся свободные места. Дополнительную регистрацию назначили на 14—16 июля (онлайн).

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