Рибалта считает, что лимит на легионеров не идёт на пользу клубам РПЛ

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лимиты, подобные тому, что есть в российской лиге, никогда не помогают конкурировать с европейскими топ-клубами. В топ-чемпионатах никаких лимитов нет», — приводит слова Рибалты Sport24.

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит по схеме «8 + 17», согласно которой в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что нынешнему лимиту на легионеров надо дать время.