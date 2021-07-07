Рибалта считает, что лимит на легионеров не идёт на пользу клубам РПЛ

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Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рибалта считает, что лимит на легионеров не идёт на пользу клубам РПЛ
  • © Пресс-служба ФК "Зенит"

«Лимиты, подобные тому, что есть в российской лиге, никогда не помогают конкурировать с европейскими топ-клубами. В топ-чемпионатах никаких лимитов нет», — приводит слова Рибалты Sport24.

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит по схеме «8 + 17», согласно которой в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что нынешнему лимиту на легионеров надо дать время.

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