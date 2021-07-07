В «Спартаке» отреагировали на предложение о передаче стадиона под внешнее управление
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«Это всё равно что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома», — приводит слова Фетисова РБК.
«Открытие Арена» была возведена в 2014 году. Её вместимость составляет 45 360 мест, что является вторым показателем стадионов Москвы после «Лужников».
Ранее появилась информация, что стадионы «Зенита» и «Спартака» могут перейти под единое управление.