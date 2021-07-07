СМИ: Стадионы «Зенита» и «Спартака» могут перейти под единое управление

Министерство спорта рассмотрит проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России.

Как сообщает РБК, в концепции предлагается создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов» с целью их развития, модернизации, переоснащения, адаптации к проведению различных мероприятий и, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности.

Отмечается, что в предварительный список спортивных объектов, которые могли бы перейти в ведение публично-правовой компании, входят 38 стадионов, в том числе и частные, такие как «Открытие Арена», «РЖД Арена», все стадионы ЧМ-2018 и 43 крытые ледовые арены.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.