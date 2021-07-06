Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вопрос об изменении лимита на легионеров в отечественном футболе надо рассматривать в комплексе, а единое решение желаемого эффекта не даст.
Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
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«Мы планируем в самое ближайшее время встретиться с руководством РФС. Не на этой неделе. Скорее всего, встреча состоится на следующей. Нужно рассматривать вопрос о лимите на легионеров в комплексе. Единичное решение не даст необходимого эффекта. Вопрос в организации системы работы, подготовке новых кадров, оплате деятельности наших игроков, лимите на легионеров, работе системы детско-юношеского спорта, института сборных страны, взаимодействия с профессиональными клубами. Это целый пласт вопросов, он требует комплексного подхода. Надо провести серьёзный анализ деятельности совместно с РФС и на основании поручений, которые дал председатель правительства, и подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России», — цитирует слова Матыцина ТАСС.

В настоящее время в РПЛ действует лимит по схеме «8 + 17», согласно которому в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных игроков. 

Ранее сообщалось, что Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

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