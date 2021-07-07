Кукуян рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Кукуяна станут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным судьёй назначен Иван Сиденков, а резервным ассистентом судьи — Александр Богданов.
За VAR будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди.
Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в Калининграде 17 июля.
Ранее сообщалось, что РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.