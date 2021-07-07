Кукуян рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном получила назначение на матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Кукуяна станут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным судьёй назначен Иван Сиденков, а резервным ассистентом судьи — Александр Богданов. За VAR будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди. Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в Калининграде 17 июля. Ранее сообщалось, что РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.