Кукуян рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу

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Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном получила назначение на матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
Кукуян рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Кукуяна станут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным судьёй назначен Иван Сиденков, а резервным ассистентом судьи — Александр Богданов.

За VAR будут отвечать Игорь Панин и Алексей Стипиди.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдёт в Калининграде 17 июля.

Ранее сообщалось, что РПЛ огласила билетную программу матча за Суперкубок России.

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