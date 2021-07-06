Тарпищев: Хуркач нащупал слабые места Медведева

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Даниила Медведева в 1/8 финала Уимблдона.
Тарпищев: Хуркач нащупал слабые места Медведева
  • Reuters

«Соперник сыграл очень грамотно, поймал свою игру. Поляк за матч вышел к сетке 69 раз и за счёт этого выиграл очень много мячей. Хуркач нащупал слабые места Медведева. Для Дани неудачно сложился первый гейм после возобновления матча, это надломило его психологически. Дальше было много ошибок, свои комбинации не получались. Хуркач полностью переиграл Даню в тактическом плане», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

Матч начался 5 июля, но был доигран 6-го числа из-за дождя. Медведев проиграл Хуркачу со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Ранее Кафельников заявил, что не считает катастрофой вылет Медведева с Уимблдона.

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