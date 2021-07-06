Источник: «Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» о покупке Маркана

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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника турецкого «Галатасарая» Маркана.
Источник: «Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» о покупке Маркана
  • Reuters

Об этом сообщает Fotomac. По информации источника, «Зенит» предложил за Маркана €11 млн. Портал утверждает, что агент 25-летнего бразильца просит «Галатасарай» отпустить своего игрока, но клуб пока не идёт навстречу.

Маркан защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл 37 матчей в турецкой Суперлиге, получил десять жёлтых и одну красную карточку. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» прислал чемпионскую медаль футболисту «Зенита» Венделу.

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