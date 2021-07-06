«Химки» подписали контракт с Набиуллиным

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о том, что подмосковные «Химки» подписали контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным.
«Химки» подписали контракт с Набиуллиным
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Переговоры по контракту с Набиуллиным прошли довольно быстро. Обе стороны были заинтересованы в подписании договора. Контракт с Эльмиром рассчитан на два сезона. Мы также хотим усилить линию нападения. В приоритете — отечественные форварды», — цитирует Терюшкова Sport24.

В сезоне-2020/21 Набиуллин, выступая за ФК «Сочи», провёл 16 матчей в РПЛ, в которых отдал одну голевую передачу. Переход состоялся на правах свободного агента.

Ранее министр спорта Московской области выступил против иностранцев в РПЛ.

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