Министр спорта Московской области выступил против иностранцев в РПЛ

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков считает, что в приоритете клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) должно стоять развитие молодых игроков.
Министр спорта Московской области выступил против иностранцев в РПЛ
  • РИА Новости

«Я против легионеров в РПЛ. Все наши главные достижения были тогда, когда они у нас не играли. Это показатель. На сегодняшний день я не могу назвать и десятка отечественных форвардов, которые могли бы конкурировать за место в стартовом составе. На этой позиции у нас играют легионеры. Это тяжёлая история для развития отечественного футбола. Мне хочется смотреть за нашими пацанами, которые преодолели путь от олимпийского училища до РПЛ. Конкурировать 18-летнему футболисту с легионером практически невозможно по понятным причинам. У нас огромное количество талантливых ребят, которые занимаются футболом. Ориентироваться на игроков с иностранными паспортами не совсем правильно. Наша основная задача — это развитие детско-юношеского спорта. Конечно, мы не достигнем результата в ближайшей перспективе, но через десять лет мы увидим ощутимый прорыв. Безусловно, убрать легионеров из РПЛ, наверное, невозможно. Современный футбол развивается по законам бизнеса, но надо чем-то пренебрегать, чтобы развиваться», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Согласно нынешнему лимиту на легионеров в заявке клубов на сезон может быть не более восьми иностранцев.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» не может позволить себе покупать топовых российских игроков.

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