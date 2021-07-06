Дасаев считает, что ужесточение лимита на легионеров поможет развитию российских игроков

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев высказал мнение о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, однако ничего не изменится. Выход один — нужно ужесточить лимит. В составе команд должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши футболисты начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. Сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе. Потолок зарплат также надо ввести: молодые футболисты получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то до них донести, а он для них никто. Все наши клубы под завязку забиты легионерами, продвижения вперёд с такой системой ждать не стоит. В «Краснодаре» восемь легионеров играют на поле, а русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет», — цитирует Дасаева Sport24.

В настоящее время в заявке клуба на сезон не может быть более восьми легионеров. Количество иностранцев на поле при этом не ограничено.

Ранее Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.