Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА в прошлом сезоне

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан болельщиками армейцев лучшим футболистом команды в сезоне-2020/21.

По итогам опроса, который проходил на официальном сайте ЦСКА, голкипер набрал 29% голосов, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Акинфеева, на это звание претендовали Чидера Эджуке, Константин Кучаев, Никола Влашич, Бактиёр Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

В прошлом сезоне 35-летний Акинфеев провёл в составе ЦСКА 37 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готовит предложение «Интеру» по Далберту.