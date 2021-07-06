Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА в прошлом сезоне

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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан болельщиками армейцев лучшим футболистом команды в сезоне-2020/21.
Акинфеев признан лучшим футболистом ЦСКА в прошлом сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По итогам опроса, который проходил на официальном сайте ЦСКА, голкипер набрал 29% голосов, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Акинфеева, на это звание претендовали Чидера Эджуке, Константин Кучаев, Никола Влашич, Бактиёр Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

В прошлом сезоне 35-летний Акинфеев провёл в составе ЦСКА 37 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готовит предложение «Интеру» по Далберту.

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