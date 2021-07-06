Источник: ЦСКА готовит предложение «Интеру» по Далберту

Московский ЦСКА в скором времени предпримет попытку приобрести защитника миланского «Интера» Далберта.

Об этом сообщил Джанлуиджи Лонгари в своём Twitter. По информации источника, армейцы могут сделать итальянскому клубу первое предложение по 27-летнему бразильцу до конца недели.

Прошлый сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Защитник сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «Интером» действителен до 2023 года.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена».