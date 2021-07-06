Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена»

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Копенгагена» в товарищеском матче.
Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Как я уже говорил, ЦСКА совершенно не важен соперник. Можно сказать, что «Копенгаген» был сильнее, но для нас это не важно. Над чем работаем, так и играем. В следующих играх начнём работать над прессингом, будем его использовать», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.

Также тренер ответил на вопрос о том, специально ли ЦСКА играл вторым номером.

«Это специально. Над чем работаем на тренировках, то и показываем в матчах. Естественно, мы начали с защиты, поэтому и играем вторым номером. В следующих встречах будем стараться играть первым номером. Будет время пройти что-то новое в тактике», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Бад-Татцманнсдорф» и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Копенгагену» в товарищеском матче.

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