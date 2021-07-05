ЦСКА уступил «Копенгагену» в товарищеском матче

В контрольном поединке на сборах в Австрии московский ЦСКА проиграл датскому «Копенгагену».

Матч, проходивший на стадионе «Бад-Татцманнсдорф», завершился со счётом 1:0 в пользу «Копенгагена».

Единственный мяч на 31-й минуте забил футболист датского клуба Расмус Хойлунд.

В первом тайме травму получил форвард армейцев Владислав Яковлев, который неудачно упал на газон и ударился головой.

Свой следующий товарищеский матч москвичи проведут в пятницу против австрийского клуба «Адмира Ваккер», начало — в 18:00 (мск).

Ранее Обляков заявил, что мы сделаем всё, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным.