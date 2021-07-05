Обляков: мы сделаем всё, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое команды на новый сезон.

«Какие надежды на новый сезон? Настрой — не зацикливаться на неудачах. Болельщики, разумеется, ждали, что мы выступим лучше. Была критика, и мы её принимаем. Постараемся двигаться только вперёд, планка у нас всегда высокая. Безразличия в коллективе нет и никогда не было, поскольку любой человек, спортсмен, футболист хочет побеждать. Мы сделаем всё, чтобы следующий сезон стал для ЦСКА успешным», — приводит слова Облякова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Обляков провёл 27 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

Ранее агент македонского футболиста Алиоски опроверг слухи об интересе ЦСКА.