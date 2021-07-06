Березуцкий объяснил, почему Чалов не попал в заявку на матч с «Копенгагеном»

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос, почему нападающий команды Фёдор Чалов пропустил товарищеский матч с «Копенгагеном».
Березуцкий объяснил, почему Чалов не попал в заявку на матч с «Копенгагеном»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Это мера предосторожности. Фёдор немного потянул заднюю мышцу бедра, мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Нагрузки достаточно высокие, риск получить повреждение в товарищеском матче ЦСКА не нужен», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.

Встреча проходила на стадионе «Бад-Тацмансдорф» и завершилась со счётом 1:0.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА намеренно играл вторым номером против «Копенгагена».

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