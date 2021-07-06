Монсон заявил о желании провести свой последний бой против Фёдора Емельяненко

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Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о желании провести свой последний поединок в карьере против россиянина Фёдора Емельяненко.
Монсон заявил о желании провести свой последний бой против Фёдора Емельяненко
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я хотел бы провести свой последний поединок в России. Турнир Bellator 23 октября в Москве — отличная возможность завершить карьеру. Бой с Фёдором Емельяненко был бы отличной точкой для нас обоих», — цитирует Монсона Sport24.

По словам бойца, для него было бы честью взять реванш у Емельяненко.

«Команда Фёдора ещё не определилась с соперником. Посмотрим, кого выберет Емельяненко. Даже если он не заинтересуется этой идеей, я готов подраться с Александром Емельяненко или с любым другим бойцом», — сказал он.

Напомним, что Фёдор Емельяненко выйдет в октагон 23 октября на первом в России шоу от Bellator.

Ранее сообщалось, что бой Фёдора Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в Москве.

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