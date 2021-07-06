Отец Черышева отреагировал на информацию о переходе сына в «Хетафе»

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Отец российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что его сын может продолжить карьеру в «Хетафе».
Отец Черышева отреагировал на информацию о переходе сына в «Хетафе»
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Впервые слышу», — цитирует Дмитрия Черышева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Денис Черышев провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Черышев может перейти в «Хетафе».

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