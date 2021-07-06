СМИ: Черышев может перейти в «Хетафе»

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Хетафе».
СМИ: Черышев может перейти в «Хетафе»
  • РИА Новости

Как сообщает AS, президенты «Валенсии» и «Хетафе» обсудили возможное трансферное сотрудничество на встрече в Мадриде.

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас хочет забрать в клуб нескольких игроков из «Хетафе», в котором он работал в прошлом.

Отмечается, что это из-за того, что «Валенсия» может включить в сделку собственных игроков, потому что не может позволить себе финансовые траты.

В числе главных кандидатов на участие в обмене — Черышев.

В прошедшем сезоне россиянин провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три результативные передачи.

Ранее Черышев поделился эмоциями после вылета сборной России с Евро-2020.

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