«Монреаль» повторил историческое достижение «Бостона» 1946 года
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Монреаля» дублем отметился Джош Андерсон. Ещё одну шайбу забросил Александр Романов. В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу и Патрик Марун.
Таким образом, «Канадиенс» повторил историческое достижение «Бостон Брюинз», став первой командой с 1946 года, одержавшей победу в овертайме финала при счёте в серии 0:3.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Монреаль» и увеличила преимущество в финале Кубка Стэнли.