Ротенберг назвал завершившего карьеру Мозякина лицом российского хоккея

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал завершение карьеры форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина.

«Это замечательный хоккеист и серьёзный человек. Его вклад в победу на Олимпийских играх 2018 года, которая была достигнута после 26-летнего перерыва, велик. Он огромен не только на льду, но и в раздевалке. Сергей — пример для подражания для многих молодых игроков, его снайперские качества знает весь хоккейный мир. Я надеюсь, что он останется в хоккее. Это великий игрок, который уже внёс огромный вклад в развитие российского хоккея. Думаю, он может сделать для этого ещё многое. Сергея будет очень не хватать на льду. Его шайбы останутся в истории на все времена, мы будем показывать их хоккеистам из поколения в поколение, чтобы они могли учиться завершать моменты на его примере. Сергей Мозякин — лицо российского хоккея», — цитирует ТАСС Ротенберга.

5 июля 40-летний форвард объявил о завершении профессиональной карьеры. Он выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем множества рекордов российского хоккея.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории КХЛ Мозякин завершил карьеру.