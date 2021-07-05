Витория рассказал, какого прогресса добился в изучении русского языка

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, какие русские слова успел выучить за время работы с командой.
Витория рассказал, какого прогресса добился в изучении русского языка
  • Reuters

«Уже прогресс есть. Я выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии футболистов первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодёжки и «Спартака-2». Это моя форма работы, мне так нравится. Я рад, что нахожусь в «Спартаке». Пару слов по-русски уже знаю: лево-право, вперед-назад», — цитирует Виторию клубная пресс-служба.

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.

Ранее Витория высказался о тактической схеме команды.

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