Витория рассказал, какого прогресса добился в изучении русского языка
- Reuters
«Уже прогресс есть. Я выучил, как правильно произносятся все имена и фамилии футболистов первой команды, через некоторое время выучу также всех из молодёжки и «Спартака-2». Это моя форма работы, мне так нравится. Я рад, что нахожусь в «Спартаке». Пару слов по-русски уже знаю: лево-право, вперед-назад», — цитирует Виторию клубная пресс-служба.
24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года.
Ранее Витория высказался о тактической схеме команды.