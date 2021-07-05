Витория: не знаю, какую схему мы будем использовать в РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после товарищеского матча с хорватским «Шибеником» высказался о тактическом построении своей команды.
Витория: не знаю, какую схему мы будем использовать в РПЛ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Схема 4-2-3-1? На этом сборе мы прежде всего оттачивали не схему, а игровые принципы. Важно было наладить игру команды в защите, чтобы была компактность и общий блок с постоянным совместным смещением без разрыва игры. В нападении также был нужен контроль игры, постоянная структура, треугольники. Я не знаю, какую схему будем использовать в РПЛ. Мы попробуем ещё и другую схему. Но этот сбор был направлен в первую очередь на оттачивание игровых принципов», — сказал Витория после матча.

«Спартак» провёл сбор на юге Австрии, где сыграл товарищеские матчи против «Нефтчи» (1:2), «Браво» (2:2) и «Шибеника» (4:2).

Ранее сообщалось, что мяч Глушенкова помог «Спартаку» обыграть «Шибеник» в товарищеском матче.

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