Глава ОКР рассказал, сколько российских спортсменов примут участие в открытии ОИ в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, сколько представителей национальной сборной примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы считаем, что порядка 40—50 спортсменов у нас уже будут там, у них будет возможность посетить церемонию. ОКР дал рекомендации по знаменосцам Софье Великой и Максиму Михайлову, они точно будут на церемонии открытия. В этом году впервые будут и мужчина, и женщина выносить флаг. Очень ждём, что эта церемония будет безусловно ярким событием для всех», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Церемония открытия Игр в Токио пройдёт 23 июля. Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлится до 8 августа.

Ранее появилась информация, что около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей.