Глава ОКР рассказал, сколько российских спортсменов примут участие в открытии ОИ в Токио

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, сколько представителей национальной сборной примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.
Глава ОКР рассказал, сколько российских спортсменов примут участие в открытии ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Мы считаем, что порядка 40—50 спортсменов у нас уже будут там, у них будет возможность посетить церемонию. ОКР дал рекомендации по знаменосцам Софье Великой и Максиму Михайлову, они точно будут на церемонии открытия. В этом году впервые будут и мужчина, и женщина выносить флаг. Очень ждём, что эта церемония будет безусловно ярким событием для всех», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Церемония открытия Игр в Токио пройдёт 23 июля. Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлится до 8 августа.

Ранее появилась информация, что около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить