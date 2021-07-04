СМИ: Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей
- Reuters
Как сообщает агентство Kyodo, организаторы Олимпийских игр и правительство Японии проведут совещание, на котором рассмотрят вопрос допустимого количества зрителей на соревнованиях.
Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение заполняемости стадионов с 10 тыс. до 5 тыс. человек.
Если заполняемость будет сокращена, соревнования, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также запланированные после 21:00 пройдут без зрителей.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что сборная России поедет на Олимпиаду в Токио со священником.