СМИ: Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

Короткая ссылка
На летних Олимпийских играх в Токио около 40% соревнований могут провести без присутствия зрителей.
СМИ: Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей
  • Reuters

Как сообщает агентство Kyodo, организаторы Олимпийских игр и правительство Японии проведут совещание, на котором рассмотрят вопрос допустимого количества зрителей на соревнованиях.

Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение заполняемости стадионов с 10 тыс. до 5 тыс. человек.

Если заполняемость будет сокращена, соревнования, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также запланированные после 21:00 пройдут без зрителей.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России поедет на Олимпиаду в Токио со священником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить