СМИ: Около 40% соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

На летних Олимпийских играх в Токио около 40% соревнований могут провести без присутствия зрителей.

Как сообщает агентство Kyodo, организаторы Олимпийских игр и правительство Японии проведут совещание, на котором рассмотрят вопрос допустимого количества зрителей на соревнованиях.

Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение заполняемости стадионов с 10 тыс. до 5 тыс. человек.

Если заполняемость будет сокращена, соревнования, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также запланированные после 21:00 пройдут без зрителей.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России поедет на Олимпиаду в Токио со священником.