СМИ: Футбольный Кубок Париматч Премьер пройдёт без зрителей

Товарищеский футбольный турнир Кубок Париматч Премьер пройдёт при пустых трибунах.

Как сообщает «РБ-Спорт», такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и области.

Отмечается, что на трибуны стадионов «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки» пустят только VIP-гостей и представителей СМИ с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Турнир, участниками которого станут «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки», состоится 10—18 июля.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России пройдёт с ограничениями по зрителям.