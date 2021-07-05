СМИ: Футбольный Кубок Париматч Премьер пройдёт без зрителей

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Товарищеский футбольный турнир Кубок Париматч Премьер пройдёт при пустых трибунах.
СМИ: Футбольный Кубок Париматч Премьер пройдёт без зрителей
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и области.

Отмечается, что на трибуны стадионов «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки» пустят только VIP-гостей и представителей СМИ с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Турнир, участниками которого станут «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки», состоится 10—18 июля.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России пройдёт с ограничениями по зрителям.

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