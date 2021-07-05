Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Олимпиаду

Федерация регби России (ФРР) огласила состав женской национальной команды по регби-7 на летние Олимпийские игры в Токио.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФРР, в состав национальной команды вошли Анна Баранчук, Елена Здрокова, Кристина Середина, Надежда Созонова, Алёна Тирон, Дарья Шестакова, Яна Данилова, Марина Кукина, Дарья Норицина, Мария Погребняк, Байзат Хамидова и Дарья Лушина. Олимпийский турнир стартует 29 июля. Соперницами россиянок на предварительном этапе станут команды Новой Зеландии, Великобритании и Кении. Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по регби-7.