Стал известен состав женской сборной России по регби-7 на Олимпиаду
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ФРР, в состав национальной команды вошли Анна Баранчук, Елена Здрокова, Кристина Середина, Надежда Созонова, Алёна Тирон, Дарья Шестакова, Яна Данилова, Марина Кукина, Дарья Норицина, Мария Погребняк, Байзат Хамидова и Дарья Лушина.
Олимпийский турнир стартует 29 июля. Соперницами россиянок на предварительном этапе станут команды Новой Зеландии, Великобритании и Кении.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по регби-7.