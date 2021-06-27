Мужская сборная России завоевала бронзу ЧЕ по регби-7

Мужская сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по регби-7, финальный этап которого прошёл в Москве.

На первом этапе в Лиссабоне российская команда заняла третье место, набрав 16 очков.

На финальной стадии турнира, прошедшей в Москве, мужская сборная России на групповом этапе обыграла Италию (24:5), Литву (31:5) и уступила Германии (12:22), а затем победила Грузию в четвертьфинале (10:5), потерпела поражение от Литвы в полуфинале (19:21) и проиграла Германии в матче за бронзу, суммарно набрав 30 очков по итогам двух этапов и тем самым завоевав бронзу континентального первенства.

Ранее сообщалось, что женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7.