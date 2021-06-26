Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7

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Женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы по регби-7, финальный этап которого прошёл в Москве.
Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7
  • РИА Новости

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трёх групповых стадий. На первом этапе в португальском Лиссабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.

На финальной стадии турнира, прошедшей в Москве, сборная России также обыграла всех соперников — Германию (38:0), Португалию (24:14), Уэльс (52:0), Бельгию (36:0), Польшу (33:5) и Шотландию (22:5), таким образом в седьмой раз став чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по регби-7 отобралась на ОИ в Токио.

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