Женская сборная России стала чемпионом Европы по регби-7

Женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы по регби-7, финальный этап которого прошёл в Москве.

Турнир проходил в два этапа, каждый из которых состоял из трёх групповых стадий. На первом этапе в португальском Лиссабоне россиянки стали лучшими, набрав 20 очков.

На финальной стадии турнира, прошедшей в Москве, сборная России также обыграла всех соперников — Германию (38:0), Португалию (24:14), Уэльс (52:0), Бельгию (36:0), Польшу (33:5) и Шотландию (22:5), таким образом в седьмой раз став чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по регби-7 отобралась на ОИ в Токио.