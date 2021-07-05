Камельзон: болельщики забудут о Евро-2020, если Медведев встретится с Федерером на Уимблдоне

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказал мнение о возможной встрече второй ракетки мира Даниила Медведева и прославленного швейцарца Роджера Федерера на третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне.
Камельзон: болельщики забудут о Евро-2020, если Медведев встретится с Федерером на Уимблдоне
  • Reuters

«Конечно, если в четвертьфинале встретятся Федерер и Медведев, то это будет украшение всего турнира! Думаю, все болельщики-футболисты бросят свои телевизоры и пойдут смотреть этот матч. Сейчас идёт смена поколений. Медведев и Ко задрали планку очень высоко. Они уже заслужили сравнения с Новаком Джоковичем, Федерером. Рафаэль Надаль правильно сделал, что отказался от Уимблдона. Его команда правильно всё просчитала. Так что Федереру точно не будет лёгкой дороги в полуфинал. Матч с Медведевым будет наиболее ярким спектаклем для нас из возможных», — приводит слова Камельзона «Газета.Ru».

Медведев и Федерер встретятся в четвертьфинале Уимблдона при условии, что в матчах 1/8 финала россиянин победит поляка Хуберта Хуркача, а швейцарец возьмёт верх над итальянцем Лоренцо Сонего.

Медведев и Федерер прежде трижды встречались на кортах, и во всех трёх матчах победа осталась за титулованным швейцарским теннисистом.

Ранее Чесноков высказал мнение, что после волевой победы над Чиличем Медведев станет играть лучше на Уимблдоне.

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