Чесноков считает, что после победы над Чиличем Медведев будет играть лучше

Бывший теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о выступлении первой ракетки России Даниила Медведева на третьем в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдоне.

«Хорошо, что Даниил провёл такой тяжёлый матч с Марино Чиличем и у него не сдали нервы. Думаю, в следующем матче он исправит все ошибки, которые были в этом. Медведев будет играть надёжнее, эффективнее, интереснее и даже прогрессивнее. Судя по тому, что я сейчас вижу, в следующем круге ему должно быть легче. Не сказал бы, что Хуберт Хуркач какой-то великолепный игрок на траве», — приводят слова Чеснокова «Известия».

В первом круге Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа, во втором — испанца Карлоса Алькараса, а в третьем — хорвата Марина Чилича. В 1/8 финала соперником россиянина станет поляк Хуберт Хуркач.

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